Cortan discurso de Trump para evitar desinformación

Algunas cadenas de televisión estadounidenses interrumpieron el jueves la transmisión de un discurso del presidente Donald Trump por considerar que su contenido propiciaba la desinformación, pues reiteró que había sido víctima de fraude electoral.

El conteo de los votos continúa mientras el presidente Trump señaló desde la Casa Blanca que ganaría “fácilmente” si se contaran “los votos legales”, pero que si se incluían los “votos ilegales”, los demócratas podrían “intentar robarnos las elecciones”.

ABC, NBC, CBS, MSNBC han interrumpido la comparecencia del presidente Trump. Para hacer verificación de datos pic.twitter.com/yBlOKH1o8p — Dori Toribio (@DoriToribio) November 6, 2020

El canal MSNBC cesó su transmisión en vivo en ese momento rápidamente.

El presentador Brian Williams señaló que están nuevamente en la posición inusual de tener no solo que interrumpir al Presidente de Estados Unidos, sino también de corregir al Presidente de Estados Unidos.

Las cadenas NBC News y ABC News también interrumpieron la transmisión que finalmente acabó no siendo una rueda una rueda de prensa, ya que el presidente abandonó el escritorio sin contestar preguntas de los periodistas.

.@TerryMoran on Pres. Trump's remarks from The White House: "This is not a reality TV show, this is an American election." https://t.co/GwwRl4EUb3 #Election2020 pic.twitter.com/N9qmDnIeDt — ABC News (@ABC) November 6, 2020

En cuanto a CNN, que ya tuvo varios entredichos con Trump, emitió totalmente la declaración en vivo, pero su presentador Jake Tapper criticó al mandatario.

Trump lucha cabeza a cabeza con el demócrata Joe Biden, quien parecía estar con ventaja, según diversas proyecciones, en busca de seguir en la Casa Blanca.

Fox News says Trump has no proof or evidence to back up his fraud allegations and notes that Trump’s margin in Georgia has now shrunk to 3,600 votes. pic.twitter.com/98HtMQvfhf — Keith Boykin (@keithboykin) November 6, 2020

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Con información de: noticieros.televisa.com

