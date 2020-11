Da negativo a prueba de Covid-19 Lucía Méndez

De esta forma, será hasta la próxima semana cuando la artista mexicana pueda descartar por completo que se haya contagiado de esta enfermedad que tiene al mundo en contingencia sanitaria.

La cantante reveló hace unos días que no se encontraba muy bien anímicamente, por lo que había decidido someterse a una prueba para descartar que los males que la aquejan sean debido a la pandemia de coronavirus.

«Me siento un poco rara, me duele un poco la cabeza, no sé, me siento rara, entonces me van a sacar la prueba de Covid. También tuve la impresión de la muerte de Magda (Rodríguez), que me estresé mucho, y puede ser que también tenga eso, pero para estar segura, y no lastimarme a mí ni a los demás me van a hacer la prueba de Covid el día de hoy y yo ya les diré qué pasó», declaró en aquella ocasión.

Con información de: milenio.com