WWE confirma la fecha de retiro del Undertaker

A través de su plataforma de streaming, WWE Network, se exhibirán los documentales Meeting The Undertaker y WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer, sobre su feudo con el actual campeón Randy Orton; además de la exhibición de The Mortician: The Story of Paul Bearer, que rememora al clásico acompañante del Enterrador, que se estrenará este domingo 8 de noviembre y Brothers of Destruction, que se estrenó en octubre en el Festival de Cine de Austin.

También habrá otras activaciones, como el reto Undertaker en TikTok, filtros en Instagram y lentes en Snapchat, dos productos exclusivos Funko disponibles sólo para Amazon y apariciones en programas como The Tonight Show con Jimmy Fallon, y tras el evento será entrevistado por otro ícono de WWE, como Stone Cold Steve Austin, para su programa Steve Austin’s Broken Skull Sessions. El evento Survivor Series, donde se despedirá The Undertaker, se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre, a partir de las 7:00 PM (hora del Este) y podrá ser seguido a través de la plataforma oficial de streaming de la empresa, WWE Network. Con información de: mediotiempo.com