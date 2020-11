Cuando la muerte es deseada (I)

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Eduardo Narváez López

Desde tres meses antes de que fuera diagnosticada del terrible cáncer ha sido puro sufrir, llorar, abjurar de Dios, conocer de dolores terribles. Jamás pensé que existieran esos grados de dolor; creía que lo máximo estaba entre el dolor del parto, el de muelas o la migraña, que me atacaba a la mitad de mi cabeza. Cuando tuve a mi primer hijo pensé que todo se iba a dar suavecito, como durante el tiempo en que se gestó mi bebito -hasta el último trimestre se dieron cuenta mis familiares y amigos de que esperaba niño-; pero no, ahora verán:

Acudí al hospital regional del Seguro Social que me correspondía, al sentir que se me presentaban las contracciones más seguidas. Hice los preparativos para quedarme en el hospital hasta tres días, aun cuando era probable que en menos de 24 horas me pudieran dar de alta, dada la gran demanda de camas.

-Date prisa Petronila ¿fue en vano que ensayáramos varias veces lo que tendríamos que hacer llegada la hora de la hora?

También había ensayado junto con Romualdo por si le tocaba el momento a él. Me repetía que le hablara al trabajo y el vendría de inmediato. No lo llamaría para que no tuviera problemas con sus superiores. Estaba enterada de cómo pensaban estos respecto a enfermedades o percances de los familiares de los trabajadores: “¿Qué, tú eres médico o enfermero para curarla?, ya te informarás cómo van las cosas.” Además siempre he sido autosuficiente y enemiga de quitarles el tiempo a los demás.

Después de media hora me atendió, parsimoniosamente, un médico joven:

-Aún falta tiempo señito. Váyase a su casa. Véngase cuando tenga contracciones cada cuatro o cinco minutos y duren cerca de un minuto y cuando su útero se dilate unos tres centímetros.

-Mejor me quedo en el pasillo; traigo todo lo que voy a necesitar. No voy a estar yendo y viniendo, no vaya a nacer mi hijo en un taxi. Leí mucha literatura sobre partos; sé, de antemano, que mis contracciones serán más dolorosas de lo normal y habrá muchas irregularidades en los síntomas que se me presenten cuando el parto se aproxime.

-Allá usted señora. Yo la auscultaré cada seis horas y le diré cuándo empezaremos con el trabajo de parto.

Más o menos cada hora pedía que me auscultara el doctor o las enfermeras, pues las contracciones se presentaban irregulares. Luego me atendieron de urgencia, porque mi bebé venía con el cordón umbilical enredado y la fuente se me había roto. Después había problemas para que saliera. “¡Puje fuerte y sostenido señora, puje fuerte! El bebé se asfixiaba y yo sentía que mi vientre se desgarraba. El doctor joven también estaba exhausto, pedía que lo relevaran debido a que le dolía la herida abierta en su pómulo, que requería varios puntos de sutura, causada por un padre al que, por haber dicho que había tomado un curso psicoprofiláctico –se abstuvo de decir que faltó mucho-, se le permitió entrar a observar la operación de parto de su esposa , después de ver que el médico, aparte de tomar a su hijo por los pies, le dio una sonora nalgada que lo hizo soltar su primer llanto, enfurecido se abalanzó hacia el doctor, propinándole varios puñetazos en pleno rostro-. Menos mal que después, por la inmensa felicidad de abrazar a mi hijo, me olvidé de los dolores de mi zarandeado vientre.

Desde entonces supe que había algo más sufrido que un dolor de muelas que dejaba mi mejilla inflamada hasta cerrarme los ojos, y eso que dicho dolor solo es comparable con una cefalea o migraña que tuve, y que me paralizó la parte derecha de la cabeza. Romualdo dice que el dolor más fuerte que ha tenido fue el que le causó una fuerte patada en los testículos; sentía que se iba a morir. El dolor, la inflamación y el moretón fueron desapareciendo en 15 días. Otros piensan que no hay dolor más agudo e intenso que el que se tienen en las vías urinarias a causa de la obstrucción de la orina cuando hay prostatitis. Hay quienes piensan que es la Gota lo más doloroso. Otros opinan que las quemaduras de segundo y tercer grado. Si los que hemos sentido el dolor de una quemadura menor a la de primer grado, como cuando se quema uno con un cerillo o al tocar una olla o comal caliente, nos da escalofríos pensar que hay un dolor mayor.

Hace poco más de tres meses se me presentaron unos mareos y vómitos una vez cada semana. Mi hijo, que está a punto de terminar la carrera de médico cirujano, me auscultó.

-Oye hijo ¿se dan casos que a los 47 años se pueda uno embarazar?

-No es raro que ahora ocurran de los 40 a 43 años, como hasta a mediados del siglo pasado. “No creo que tú lo estés mami, fuera de los mareos y vómitos no hay más síntomas. Voy a encargarte toda clase de estudios; no me gustan esos dolores.

Cuatro días después me abrazó mi hijito. Estaba feliz de que nada malo arrojaran los diversos estudios.

Yo no me sentí tan contenta. A mi hermana después de que le practicaron diversos exámenes no le encontraron enfermedad alguna; sino tres meses después. Me preocupé, sentí cosquilleos y mariposas en el estómago. Un mes después me realizaron otras pruebas y nada.