Iglesias podrían volver a cerrar

Anwar A. Vivian Peralta

Importante labor ha venido desarrollando el Presbítero licenciada ALAN GUILLERMO CAMARGO MUÑIZ, de la iglesia San Juan de los Lagos en el municipio de Río Bravo, que tras reanudar actividades eclesiásticas en días pasados ante la contingencia de salud que se vive en el país así como internacionalmente, se encuentran trabajando al 25 por ciento de la capacidad de acuerdo a la autorización de la COEPRIS y órganos del sector oficial para prevenir la salud y contagios.

Sin embargo, no dejan de atender las acciones sociales que diariamente realizan en la sede en mención, así como en otros puntos del municipio, como en los ejidos Emilio Portes Gil y Guadalupe Mainero, donde con mucho activismo católico los feligreses acuden los sábados a misa.

Cabe mencionar que ALAN CAMARGO, presbítero y responsable de la comunicación de la Diócesis de Matamoros, como coordinador pastoral en esta importante área, refrendó el respaldo que se dio a conocer el pasado 16 de octubre en conferencia de prensa en las instalaciones de la UNM, Universidad del Noreste de México campus Matamoros para informar de importante apoyo en el proyecto de la realización de mastografías por parte de la institución en mención a personas de escasos recursos.

Acción bajo las gestiones del Monseñor EUGENIO LIRA RUGARCIA y del doctor JUAN ALBERTO EZQUIVEL.

Dando a conocer, que a partir del día 22 de octubre en el centro médico de radiología y métodos Siglo XXI en el municipio de Matamoros, donde se iniciaron realizando los estudios de mamografía digital para mujeres mayores de 40 años y principalmente si han tenido antecedentes de cáncer en su familia.

SUSTITUYEN A MARIO DELGADO EN COORDINACION POLÍTICA

IGNACIO MIER VELAZCO, Con antecedentes dentro de la política en su estado natal Puebla, así como en labores legislativas, es el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria morenista en la Cámara baja. Cabe mencionar que ha sido anteriormente diputado local, dirigente político del PRI, secretario general de gobierno en el 2006; subdelegado de INEA en el estado de Puebla; diputado local suplente y senador suplente así como diputado federal.

Mientras que ante la renuncia de ALFONSO DURAZO MONTAÑO a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se designó a RICARDO MEJÍA BERDEJA como encargado del despacho y coordinador del equipo de seguridad nacional, asegurándose que la licenciada ROSA ISELA RODRIGUEZ llegará a la titularidad una vez que se recupere del COVID 19, que le ha afectado en su salud.

Hizo política en el PRI desde el sector agrario y fue secretario de empresas campesinas de la CNC; subsecretario de gestión social del Comité Nacional y secretario del mismo. Candidato al Senado y delegado en el estado de Durango por el partido Morena.

ALFONSO DURAZO, como dijimos, va por la aspiración política a la gubernatura del estado de Sonora por el partido MORENA.

NO ACABA DE ENTENDER DE POLÍTICA

Ahora aparece el irresponsable político FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ como secretario general de la organización RUTA 5, que dirige MANUEL ESPINO BARRIENTOS, y ya anda señalando a los que se dejan dentro de este organismo que los que no acudan a la toma de protesta este siete de noviembre a la ciudad de Reynosa a rendir protesta quedaran fuera del proyecto.

Pobre iluso, se acaba de sumar al proyecto y ya anda poniendo contra la pared a los que en realidad construyeron este propuesto en el estado de Tamaulipas.

No cabe duda que es un individuo que no sabe reconocer la responsabilidad y lo derecho, que son las personas queriéndolos tratar como borregos.

EN este evento a realizarse en Reynosa, pretende el sujeto FRANCISCO CHAVIRA amedrentar a los ciudadanos que pertenecen, diciéndoles que deben asistir si no quedaran fuera de su investidura como dirigentes municipales, bonito favor le hace al duranguense y ex dirigente nacional del PAN, MANUEL ESPINO BARRIENTOS y su RUTA 5, no tiene la vergüenza necesaria para seguir encandilando con el petate del muerto cuando todos lo recordamos como dejó colgados a los seguidores de un proyecto independiente a la gubernatura por una posición en el gobierno y meter a la ubre presupuestal a sus familiares y empleados de la Universidad que dice tener y que está en desastre total como andan muchos pidiendo les entregue sus títulos profesionales y otros de Río Bravo que no encuentran sus cuentas.

Y LOS DEL PRI

CON UN EVENTO DE Altar de muertos en las instalaciones del Comité Municipal del PRI de Reynosa, su dirigente municipal OLGA GARZA, recibió a la dirigencia estatal a cargo de EDGARDO MELHEM SALINAS acompañado por ahí muy de cerca de RICARDO FERNANDEZ AVIÑA dirigente municipal de la CNOP en Río Bravo y ex candidato a diputado local por el distrito VIII.

Así también anduvo el aspirante a la presidencia municipal de Matamoros y dirigente de la CNOP en Tamaulipas PEDRO LUIS CORONADO.

PEDRO LUIS CORONADO, ha sido dirigente local de la CNOP, diputado federal suplente, propietario, y dirige la CNOP en la entidad, muy devaluada, por cierto, pero trata de darle respiración de boca a boca este dirigente que se anota para ser aspirante formal a la alcaldía de su natal Matamoros donde es notario público, además.

Y AHÍ MISMO EN REYNOSA, no cabe duda que no ha dado una el panista y ex dirigente estatal FRANCISCO GARZA DE COSS, sigue siendo un político de relleno, a pesar de su trayectoria y su complexión física no va más allá de que lo requieran para tapar un espacio como de seguro en este 2021 no será el aspirante favorita a la Presidencia Municipal, su forma pichicata de actuar y trabajo balín no le dará la oportunidad nunca de ser el candidato que aspira a ser.

GERARDO PEÑA FLORES se le atraviesa con toda la fuerza política para lograr atrapar la pichada de la candidatura a la presidencia municipal de su partido.

HAGO UN ESPACIO para enviar nuestra condolencia a la licenciada VERÓNICA REYES DÍAZ así como a su hermano ANTONIO por el deceso irreparable de su señora madre DOÑA RAQUEL DIAZ, mujer de trabajo y servidora pública por muchos años de carácter sencillo y amable como le conocimos hace muchos años.

En el marco del día 25 de octubre quiero felicitar al ahijado IAN VÁZQUEZ ENRÍQUEZ al cumplir su primer año rodeado de sus padres CARLOS VAZQUEZ MORENO y SHAILA ENRÍQUEZ DE VÁZQUEZ y su hermanito CARLOS ALEXANDER VÁZQUEZ ENRÍQUEZ los mejores deseos de larga vida y salud.

Así como este uno de noviembre cumplieron años FELICITAS SALINAS, ELISEO CASTILLO TEJEDA, ANGEL GABRIEL LÓPEZ, LUIS GERARDO RUVALCABA, SILVIA MARTÍNEZ, JUAN LAZCANO, JORGE VÁZQUEZ MORENO, ARMANDO ROMERO VÁZQUEZ, CÉSAR VALDES, FELIPE MARTÍNEZ CHÁVEZ, así como recordamos en su natalicio a dos periodistas que se nos adelantaron en el camino de la vida, DON VÍCTOR MANUEL CALZADO Y DON JORGE RODRÍGUEZ TREVIÑO.

Mientras que este dos de noviembre felicito a RAFAEL GARCIA BARAJAS Y ARMANDO GARZA FAZ. También este tres de noviembre a MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FABIEL ROEL TOVAR, GIOVANNI BARRIOS MORENO, TERESO HERNÁNDEZ CARDONA, CARLOS AYALA GARCIA Y FRANCISCO MONGRELLI.

Además de este cuatro de noviembre felicidades a CARLOS GARCIA VIVIAN, ALEJANDRO SOTO, IVAN CHAPA, EIBRJRAJAM JASSO, MIGUEL GARCIA, CARLOS PINEDA MURGUIA, CARLOS MARROQUIN, LIC. CARLOS JAVIER LOERA ACEVEDO, luchador político social en Reynosa… Y NOS VEREMOS.