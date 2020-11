Kamala Harris se convierte en la primera mujer vicepresidenta de EU

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Kamala Harris, hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer elegida como vicepresidenta de Estados Unidos, al formar parte del equipo de Joe Biden.

Harris, de 55 años, hija de padre jamaicano y madre india, será además la primera mujer negra que ocupará la Vicepresidencia de Estados Unidos, cuando Biden y ella lleguen a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

Será la mujer que ha ocupado un cargo político de mayor rango en la historia de Estados Unidos, un honor que hasta ahora tenía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Es la primera. Pero no será la última”, tuiteó Emily’s List, la mayor organización de Estados Unidos dedicada a reclutar, entrenar y apoyar las candidaturas de mujeres demócratas a todos los niveles.

“Romper barreras implica romper cosas. Y cuando rompes cosas, es posible que te cortes. Podrías sangrar. Puede que sea doloroso. Y valdrá la pena, todas y cada una de las veces”, dijo Harris en entrevista en octubre.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020