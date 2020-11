‘La sangre de Danton te ahoga’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Dejó el cargo Alfonso Durazo, para alcanzar uno de sus más acariciados sueños, ser gobernador de Sonora, con la anuencia, por supuesto, del señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante quien presentó su renuncia.

En la víspera, hizo una declaración cínica y otra mucho muy desafortunada, del todo equivocada, sumamente estólida. Primero hizo saber a la máxima autoridad y al pueblo, “el crimen organizado se ha ido debilitando. El delito y la violencia van a la baja”. Luego pronunció su visión torcida de la realidad: “Ya la Guardia Nacional no está asaltando a los civiles”. Ya no. Sin darse cuenta, lo cual es evidencia de falta de talento, el ex secretario de Seguridad y Protección Civil, declaró que la Guardia Nacional, antes sí asaltaban a los ciudadanos…Pero ahora, ya no lo hacen.

El señor presidente López Obrador nombró a una mujer, Rosa Icela Rodríguez, para cubrir el hondo, enlutado y ensangrentado hueco, dejado por el soñador Alfonso Durazo.

“Es un nombramiento inadecuado, gritaron opositores y señorones de la Iniciativa Privada.

Yo digo que es lo mismo.

Seguirá corriendo la sangre que ahoga al país, la sangre de miles y miles de ciudadanos. Ella, doña Rosa Icela, o un varón, u otra mujer, no tienen poder de mando, real y definitivo, en un país militarizado.

Si las palabras de Garnier de l’Aube a Robespierre, aún resuenan en la historia de Francia, en nuestro país, en México, se escriben, se gritan, pero no para reclamar el sacrificio de un hombre, y sí la desaparición, el secuestro, la masacre de miles y miles….Por eso, cuando leo o escucho afirmar que el señor Presidente “es el hombre mejor informado de la República”, no puedo evitarme sonreír, con algo de tristeza. Si fuera verdad, se abstendría de encomiar la labor realizada por el señor Durazo, o no se obstinaría en mantener a López-Gatell, al frente de quienes tantísimo se esfuerzan por detener el avance del coronavirus.

Por si lo ignoran. Un Jefe de Estado no tiene tiempo para leer periódicos. La esencia informativa y normativa le es suministrada por un colaborador de absoluta confianza, quien, a su vez, debe depositar en un grupo la tarea de la síntesis. En ese ámbito se respira integridad. Pero. Sin embargo, al jefe de estado, también le informan sus más cercanos. Ahí está la posibilidad de que quienes tienen tareas complejas y difíciles, como lo es la seguridad pública, le hagan saber “que todo va mejorando”, cuando es todo lo contrario.

Un hecho tremendo es el bloqueo al sistema ferroviario. Se han perdido más de 24 mil millones de pesos. Ha encarecido el producto del campo y de las fábricas. Ha deteriorado la imagen del país, exponiéndolo ante el mundo, como un lugar sin ley. Decir, “todo va bien”, implica, necesariamente, un desconocimiento de la situación, de las circunstancias, de la realidad.

Sin contar lo funesto. Lo paralizante. El miedo a los violentos.

EXCÉNTRICO AUGURIO CHINO: TRUMP

Trump no acepta la derrota. No es pronóstico, ni vaticinio o predicción, es una reacción anticipada por el inquilino de la Casa Blanca.

Sobre la elección, del todo insólita, corre y correrá un río de tinta; un incesante, reincidente insistencia de las mismas imágenes; una catarata de palabras manejadas con fluidez y elegancia, así como con dislalia chocante.

Al margen de la turbación ciudadana de la nación más influyente del orbe, me terminó de abrumar la predicción del centro chino Yi-hua:

TRUMP GANARÁ LA ELECCIÓN.

Como otros, parecidos, idénticos, pero no iguales a mí, yo me adelanto: No importa quién gane. México seguirá igual.