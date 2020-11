Piden a ‘profes’ jubilados no malgastar su aguinaldo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Ahora que los maestros jubilados van a recibir una parte de su “miserable” aguinaldo deben de evitar las falsas ofertas del “Buen Fin” y mejor hacer su “guardadito” para el cierre del año, aseveró el dirigente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados, Rodrigo Tavares García.

Consideró oportuno emitir el exhorto en estos momentos ya que durante la próxima semana los maestros jubilados recibirán el primer pago de lo que llamó “miserable” aguinaldo.

“Exhortar a todos los compañeros maestros jubilados de Tamaulipas a fin de que cuiden este pago próximo de la semana entrante de una parte miserable que recibimos de aguinaldo por parte del Gobierno Federal”.

Al insistir en el llamado a los maestros jubilados a que cuiden su dinero, Tavares García mencionó que los comerciantes aprovechan este “Buen Fin” para poner a la venta con engañosas ofertas productos que han sido rebasados por el avance de la tecnología, así como aquellas mercancías que no han podido vender durante varios años.

“Que no lo malbaraten en cuestiones que la mayoría las vemos que son televisiones, sonidos, otro tipo de productos que ya tienen uno o dos años en las tiendas y que verdaderamente no se vendieron y que buscan una oferta para tratar de sacar todo el rezago en aparatos eléctricos que ya no se les venden o que ya prácticamente fueron rebasados por otro producto”.

Y agregó: “los exhorto a que lo cuiden, a que lo guarden, a que se esperen por las situaciones que estamos viviendo con esta pandemia”.

“Es muy importante que no se dejen engañar por las supuestas ofertas”, recalcó.