Seamos la nación que sabemos podemos ser: Joe Biden

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió reconstruir su país y ser un mandatario que “busque no dividir, sino unificar “.

“el pueblo de esta Nación ha hablado, nos ha dado una victoria convincente, ganamos con la mayor cantidad de votos en la historia de nuestro país”, apuntó.

Lo que me sorprendió esta noche es ver en todas las partes del país y el mundo un enorme gusto, gozo, por el nuevo día. Prometo ser un presidente que busque no dividir, sino unificar, no estados rojos ni azules, sino estados unidos, trabajaré para ganarme la confianza de todo el pueblo”, refirió.

“Estados Unidos se trata del pueblo y de eso se tratará Estados Unidos, tomaré el cargo para reconstruir el espinazo de esta Nación y para que vuelva a ser respetado en el mundo. Es un honor que tantos millones de estadounidenses votaran por esta misión, es la tarea de nuestras vidas”, destacó.

Para quienes están en si contra, dijo lo siguiente; “Entiendo su decepción esta noche, yo he perdido un par veces. Ahora démonos mutuamente una oportunidad. Hay que bajar la retórica dura, es hora de mirarnos, de volver a escucharnos, y para escuchar hay que dejar de tratar al contrario como un enemigo, son estadounidenses. Este es el tiempo para sanar en EU”.

El presidente electo de EE.UU. afirmó que su trabajo comenzará “poniendo al covid-19 bajo control”, en donde detalló que a partir del lunes comenzará a idear un plan basado en la ciencia para detener la pandemia.

Biden recalcó que Estados Unidos tiene una “oportunidad para derrotar la desesperanza”, y pidió a los estadounidenses que se unan a él para conseguirlo y “decidir” que quieren cooperar en vez de pelear.

Seamos la nación que sabemos podemos ser”, concluyó Biden.

Con información de: lopezdoriga.com