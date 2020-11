Seguidoras de Trump se manifiestan en centro electoral de Nevada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de redes sociales quedaron más que sorprendidos con la difusión de un video donde se observa cómo un grupo de mujeres, quienes son seguidoras de Donald Trump, acudieron a un centro electoral de Nevada para hincarse y rezar por los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

La grabación fue captada la noche de ayer, justo en la entrada del departamento electoral del condado de Clark.

En las imágenes puede verse que por lo menos tres mujeres, fanáticas de Donald Trump, se arrodillaron frente al recinto en Nevada para rezar y llorar.

Las féminas clamaron en todo momento por un resultado favorable para el candidato Republicano en estas elecciones en Estados Unidos, donde se definirá al presidente que gobernará entre 2020 y 2024.

Las seguidoras del magnate se ubicaron justo al lado de su puesto de transmisión y se quedaron ahí por unos minutos.

Ellas sólo pararon hasta que la policía del norte de Las Vegas, con actitud respetuosa, les pidió despejar la entrada principal del centro electoral de Clark, Nevada.

Alyssa Estrada, productora de CBS News, también reveló que las mujeres oraron para pedir “justicia” y que la “rectitud” prevalezca en estas elecciones en Estados Unidos.

Hasta el momento el candidato Joe Biden lleva ventaja en los votos respecto a los resultados obtenidos por Donald Trump. El Demócrata ya acumula 264 sufragios de los 270 requeridos por el Colegio Electoral, mientras el Republicano apenas cuenta con 214.

This video recorded last night by CBS News producer @anenews has over 12 million views now. The three women arrived to pray right next to our broadcasting position and stayed a few minutes until north Vegas police respectfully asked them to clear the building’s main entrance. https://t.co/Q5C4g4lxaD

— Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) November 7, 2020