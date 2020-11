Fallece Alex Trebek presentador de Jeopardy

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La mañana de este domingo falleció a los 80 años, Alex Trebek, el legendario presentador del programa Jeopardy.

Alex Trebek llevaba años batallando contra un cáncer.

El programa publicó un mensaje en redes sociales:

«Jeopardy! tristemente comunica que Alex Trebek falleció en paz en su casa temprano esta mañana, rodeado de su familia y amigos. Muchas gracias, Alex»

El mismo Trebek anunció el año pasado que estaba enfermo de un cáncer de páncreas avanzado, y agregó que seguiría conduciendo el famoso programa de preguntas.

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

— Jeopardy! (@Jeopardy) November 8, 2020