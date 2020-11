Guardia atrapa a niño que se lanzó de tercer piso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En China, un guardia de seguridad se convirtió en un verdadero héroe en medio de una situación crítica. Se trata de un hombre que intervino cuando un pequeño estudiante no tenía cómo escapar de un baño en el cual quedó encerrado y tuvo que saltar por la venta; el guardia lo atrapó abajo y evitó que su golpe fuera grave.

Esto tuvo lugar en un jardín de niños en la ciudad de Linyi, al noreste del país asiático, al no poder salir de este baño ubicado en el tercer piso del edificio. Aunque intentaron persuadirlo para que no saltara, terminó por salir por la ventana.

Por fortuna este guardia de seguridad estaba abajo con los brazos abiertos esperando que cayera el chiquillo y que no se hiciera ningún daño. A pesar de que se trató de una situación complicada, el hombre logró atrapar exitosamente al niño.

Los profesores le gritaban que no saltara por la ventana, sin embargo, el niño no hizo caso. Aunque estuvo en un momento cercano a la muerte, si no fuera por este trabajador de seguridad, logró salir sin daños mayores.

Al parecer el niño sufrió una fractura leve en la frente sin que signifique ningún riesgo para él.

El pequeño luego de ser llevado de emergencia al hospital se quedará en observación en el centro médico durante al menos unos 5 días para despistar que no cuente con alguna otra afectación en su cuerpo.

La hazaña realizada por el guardia de seguridad evitó que el pequeño sufriera daño, lo cual le salvó la vida, siendo reconocido por esta acción.

