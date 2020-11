Listo el repechaje en la Liga MX

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se terminaron las 17 fechas de la Fase Regular, faltando solo un encuentro que no tendrá mayor relevancia en los duelos de repesca.

El Guardianes 2020 trae de regreso el Repechaje, en el que ocho equipos buscarán hacerse de uno de los cuatro boletos restantes a la Liguilla en la instancia de Cuartos de Final, en donde ya están esperando León, Pumas, América y Cruz Azul.

El único grande que buscará llegar por medio del Repechaje es Chivas, además de dos protagonistas infaltables en años recientes como son Monterrey y Tigres.

Los demás participantes son Pachuca, Toluca, Necaxa, Puebla y Santos, que con goleada en la Fecha 17 logró superar a Rayos y Tuzos para ser local.

El Repechaje del Guardianes 2020 se jugará a partido único. Se enfrentarán al 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°, en casa de los mejor ubicados.

En caso de empatar en el tiempo regular del duelo único, todo se definirá en serie de penales.

Los ganadores acceden a Cuartos de Final y a partir de eso se sabrá a quiénes enfrentan por su posición general. Es decir, el peor ubicado de la Fase Regular que llegue a Cuartos se topará al León que fue líder.

Con información de: mediotiempo.com