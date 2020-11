OMS felicita a Biden y tiene esperanza de trabajar juntos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de un mensaje en twitter el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó al presidente electo de Estado Unidos, Joe Biden y dijo estar ansioso de trabajar con él y su equipo.

Biden prometió durante su campaña detener el proceso de salida de su país de esta entidad multilateral.

“Felicitaciones al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Mis colegas de la OMS y yo estamos ansiosos por trabajar con ustedes y con sus equipos” escribió Tedros Adhanom.

Recordó que durante una crisis como la provocada por la pandemia de covid-19, es importante “la solidaridad en la protección de las vidas y de los medios de subsistencia”.

Con más de 9,5 millones de casos y 233 mil decesos, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia.

El presidente Donald Trump, había acusado a OMS de no haber actuado a tiempo para frenar la propagación del coronavirus y de haber encubierto a China, por ocultar información, cosa que nunca probo.

Trump ordenó la retirada de Estados Unidos de la OMS, lo que Biden dijo anularía el primer día de su mandato si ganaba las elecciones.

Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-Elect @KamalaHarris! My @WHO colleagues and I look forward to working with you and your teams. Crises like the #COVID19 pandemic show the importance of global solidarity in protecting lives and livelihoods. Together!

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 8, 2020