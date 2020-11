Tormenta tropical Eta golpea Cuba y se dirige a Florida

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La madrugada de este domingo la tormenta tropical Eta alcanzó el centro de la costa sur de Cuba.

Se espera produzca peligrosas marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La tormenta generaba vientos máximos sostenidos de 95 km/h cuando estaba a 100 km al suroeste de Canagua (Cuba).

Se espera que la trayectoria de la tormenta sea a través del centro-este de Cuba durante las próximas horas y luego saldrá al Estrecho de Florida, donde se fortalecerá en las cálidas aguas de esta zona.

De mantener su curso se espera que llegue al extremo sur de Florida en la madrugada.

Para entonces, cuando impacte en los Cayos de la Florida, Eta podría tener ya casi categoría de huracán, con vientos máximos sostenidos de 112 km/h.

10 AM EST Sunday, November 8 Key Messages for Tropical Storm #Eta. Storm surge, flooding rains, and strong winds expected over portions of South #Florida and the Florida Keys during the next couple of days.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/o9vPatHVTF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020