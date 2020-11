Tormenta tropical ‘Eta’ se desplaza hacia Florida

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La tormenta tropical Eta se desplaza este domingo por los mares al noroeste de Cuba en su trayecto hacia Florida, Estados Unidos, con la amenaza de provocar inundaciones en el litoral de La Habana, después de atravesar el centro de la isla.

En las provincias centrales Sancti Spíritus y Ciego de Ávila se han reportado daños en centenares de viviendas y cultivos agrícolas y la interrupción del servicio eléctrico para unos 180 mil clientes, según informes preliminares.

Tropical Storm #Eta Advisory 34A: Tropical-Storm-Force Winds, a Dangerous Storm Surge, And Heavy Rainfall and Flash Flooding Spreading Over South Florida And the Keys. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020