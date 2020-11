Tras derrota Trump pasa su domingo jugando golf

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de los Estados Unidos pasó la mañana de este domingo, jugando golf en su campo en Virginia, en su primer día como presidente saliente.

Este es el segundo día consecutivo de Trump juega golf.

Varios manifestantes lo esperaban en el campo cuando llegó alrededor de las 10 de la mañana.

Las agencias The Associated Press y Reuters anunciaban el día de ayer, sábado, como ganador al candidato del Partido Demócrata Joe Biden, mentar Trump jugaba golf en Virginia.

Cuando terminó de jugar golf, Trump twitteo que él había recibido “71 millones de votos legales”.

HAPPENING NOW: President Trump golfs as 2020 presidential election is called for Joe Biden. pic.twitter.com/hVsZqrqndT

— The Hill (@thehill) November 7, 2020