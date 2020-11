Engañado, Lupillo Rivera mantenía hijo que no era suyo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El cantante Lupillo Rivera confesó que fue engañado y durante años mantuvo a un joven que resultó no ser su hijo.

El también llamado “El Toro del Corrido”, aseguró que no se quitará el tatuaje que tiene de Belinda, aunque su presunta relación haya terminado, reveló que el supuesto hijo que había tenido fue la razón por la que terminó uno de sus matrimonios.

Rivera indicó que tuvo un hijo fuera del matrimonio, que después resultó que no era de él, pero causó una separación.

El famoso cantante y también hermano de Jenni Rivera, rompió el silencio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Detalló que durante 12 años crió y mantuvo a un niño de nombre José porque creía que era su hijo, pero una prueba de ADN comprobó lo contrario.

Cuando Rivera se enteró que tenía un hijo, él estaba casado con una mujer llamada María. La relación entre ellos terminó por la infidelidad por parte de él, pues se creyó, mientras duró la farsa, que había dado un fruto.

El intérprete de “Despreciado” se la pasó creyendo que José era su único hijo varón, hasta que gracias a otra de sus ex esposas, Mayeli Alonso, comprobó que había sido víctima de una gran mentira.

Señaló que se dio cuenta que no era su hijo cuando este tenía 12 años porque su ex esposa más reciente estaba embarazada.

Indicó que Mayela estaba esperando a un varoncito cuando pidió a Rivera hacerse la prueba de ADN para confirmar que el hijo que ambos iban a tener no era el primer hombrecito. El resultado desengañó al cantante sobre la falsa paternidad que le habían hecho creer.

Sin embargo, Lupillo decidió cumplir con su palabra y mantuvo la promesa de apoyar al adolescente hasta que éste fuera mayor de edad.

Indicó que él ya cumplió como hombre y se siente muy orgulloso, porque tiene su conciencia tranquila y puede seguir adelante con la cabeza en alto.

No obstante, el duro golpe que la verdad representó para él, el ex coach de “La Voz México” admitió que no pudo evitar encariñarse de quien pensó era su primogénito a quien no ha vuelto a ver.

Lupillo señaló que sí lo quiere, tal vez no igual que sus hijos; pero lo quiere y extraño.

Con información de: unotv.com

