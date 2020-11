Hombre regala riñón a su madre por su cumpleaños

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre decidió regalar su riñón como un detalle de cumpleaños a su mamá debido una insuficiencia que padece, sin embargo, al no ser compatible el órgano, este terminó siendo trasplantado a un desconocido.

El hecho ocurrió en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, cuando se acercaba el cumpleaños 66 de la madre de Howard Smith Jr., informó un medio local.

A finales de septiembre, Smith Jr. decidió dar la sorpresa a su madre Geraldine, quien durante tres años ha tenido que someterse a diálisis.

La operación de trasplante se realizó el 29 de septiembre. Sin embargo, el riñón de Howard, de 42 años, no fue compatible con el organismo de su madre.

Posteriormente, el hombre decidió donar su riñón a un desconocido, con la esperanza de que su madre obtenga uno nuevo en el futuro próximo.

El hospital Ascension Saint Thomas West de Nashville comunicó que la cirugía para la extracción del riñón de Smith fue un éxito, y que es el primer donante vivo atendido en ese centro médico.

