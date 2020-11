Joe Biden es invitado para lanzar la primera bola en la MLB

Joe Biden es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos y ya tiene una invitación para lanzar la primera bola en un partido de Grandes Ligas.

Los Washington Nationals han externado la invitación a Biden para lanzar la bola en el primer partido de la temporada regular.

We look forward to hosting President-Elect Biden on Opening Day of the 2021 season.@JoeBiden // #NATITUDE pic.twitter.com/n3YzL7olWA

— Washington Nationals (@Nationals) November 8, 2020