Fallece Tom Heinsohn, leyenda de los Boston Celtics

Tom Heinsohn, mítico jugador y entrenador de los Boston Celtics con 10 anillos en su palmarés, falleció a los 86 años, informó este martes la franquicia de los Boston Celtics de la NBA.

«Es una pérdida devastadora. Tommy fue el Celtic definitivo»,»Es duro imaginar a los Boston Celtics sin Tommy Heinsohn. No hay una generación de aficionados de los Celtics que no hayan sentido la presencia de Tommy», se lee en el comunicado del equipo.

Heinsohn, fue toda una leyenda de los Celtics Elegido Novato del Año en 1957.

Se convirtió en un miembro esencial de la dinastía de los Celtics que dominó la NBA a finales de la década de los cincuenta y en los sesenta.

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy’s spirit will remain alive.

Full Statement from the Celtics: https://t.co/T5tQbCpfs2 pic.twitter.com/WCcRe3C7aU

— Boston Celtics (@celtics) November 10, 2020