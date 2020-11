NBA iniciará antes de Navidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La NBA ha dado a conocer oficialmente que iniciará su próxima temporada el 22 de diciembre y la agencia libre arrancará el 20 de noviembre, además los jugadores podrán firmar oficialmente el 22 de noviembre.

También el Draft 2020 de la NBA se llevará acabo el 18 de noviembre. Para la NBA era importante iniciar antes de Navidad debido a los contratos que tienen con las televisoras.

Aparten quieren terminar la campaña antes de los Juegos Olímpicos de Julio 2021.

Los jugadores querían iniciar el 18 de enero para el día de Martin Luther King, pero la Liga insistía que iba a ser una pérdida de hasta mil millones de dólares.

The 2020-21 NBA season is officially on. Let’s boogie pic.twitter.com/1HvDSsa0Iq

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) November 10, 2020