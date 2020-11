Se forma la tormenta ‘Theta’ y rompe el récord

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La tormenta subtropical “Theta” elevó a 29 el número de tormentas y huracanes en la actual y muy activa temporada en el Atlántico y de paso rompió el récord alcanzado en la de 2005, cuando se registraron un total de 28 ciclones con denominación.

Este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EU, informó que “Theta”, que se formó la noche del lunes en medio del Atlántico, presenta vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 km/h) y se ubica unas 960 millas (1545 km) al suroeste de las portuguesas islas Azores.

En octubre de 2005, cerca del archipiélago de las Azores se formó una tormenta subtropical, como luego identificó el NHC, y que fue la número 28 de esa fatídica temporada, recordada por el destructivo huracán de categoría 5 «Katrina» y que causó muerte y cuantiosos daños materiales, de manera especial en la ciudad de Nueva Orleans (Luisiana, EU) pero también otras áreas del Golfo de México.

“Theta” ha roto con mucho los vaticinios de la gubernamental Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) para la actual temporada, sobre la que avisó que ya sería de mayor actividad ciclónica y con hasta 17 tormentas con denominación, como informó en agosto tras una revisión de sus predicciones antes del comienzo de la temporada.

Aparte de la formación de 29 ciclones con nombre, esta temporada, que de manera oficial concluirá el próximo 30 de noviembre, ha marcado otros hitos como el impacto de cinco ciclones en el estado de Luisiana, el último de ellos Zeta, que alcanzó sus costas a fines de octubre.

Se mueve con dirección este a unas 12 millas por hora (19 km/h), no supone riesgo para zonas pobladas y no ha merecido la emisión de avisos o advertencias, de acuerdo al NHC.

En cuanto a la tormenta tropical “Eta”, por su parte, se ha intensificado en las últimas horas y, de acuerdo al NHC, presenta vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (100 km/h) mientras se desplaza sobre el suroeste del Golfo de México.

Causó muertes y destrucción en Centroamérica, supone todavía un riesgo de inundaciones en el oeste de Cuba, isla a la que atravesó el pasado domingo, y el sur de Florida, donde entre el domingo y el lunes dejó calles inundadas y motivó el cierre de comercios y escuelas, avisó el NHC.

Algunas provincias cubanas están aún bajo “vigilancia de tormenta tropical” a causa de Eta, cuyos vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unas 60 millas (95 km) desde el centro del ciclón.

“Eta” se mueve a 5 millas por hora (7 km/h) con dirección sur, aunque se espera que esta noche de un giro con dirección norte y lo mantenga hasta el jueves, periodo en el que además se prevé se fortalezca si bien a partir del jueves comenzará a debilitarse.

“Eta” tocó tierra este domingo en el cayo floridano Lower Matecumbe, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (104 km/h), de acuerdo al NHC.

Cuando faltan 20 días para que concluya de manera oficial la actual temporada, que comenzó el 1 de junio, los meteorólogos del NHC vigilan una “ola tropical” en el este del mar Caribe, que hacia el fin de semana podría derivar en una depresión tropical.

Update: Subtropical Storm #Theta was found to be stronger based off recent satellite-derived wind data. pic.twitter.com/FzT21Tqh4O

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020