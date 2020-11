‘Eta’ se convierte otra vez en huracán

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mientras se dirige a la costa suroccidental de Florida, Estados Unidos, la tormenta Eta recobró fuerza y se convirtió en huracán categoría 1.

Se espera toque tierra este jueves. Hasta el momento Eta a cobrado la vida de 27 personas en su paso por México y más de 180 mil afectados.

Este mañana se ubicó a unos 270 kilómetros al sur-suroeste de Tampa, en Florida. Presentó vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

Tabasco y Chiapas se vieron afectados la semana pasada por lluvias torrenciales e inundaciones por el paso de Eta.

Update: #Eta becomes a hurricane again offshore of southwestern Florida. pic.twitter.com/xSYH8gIj8I

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 11, 2020