Melitón Guevara Castillo.-

Cuando hay una elección la sociedad se divide en virtud de su simpatía o adherencia a un partido político. La teoría, sin embargo, explica que una vez que concluye la etapa electoral el triunfador no debe hacer distingos y debe gobernar para todos y, si es posible, con todos. La realidad, hoy y siempre, ha sido distinta. Sexenio tras sexenio se repite el ciclo de gobernar con y para los amigos y a los enemigos satanizarlos.

Recuerdo que, en otro tiempo, un Presidente de la República llegó a presumir que no veía, ni oía, a la oposición, porque era tan pequeña que no representaba nada. Pero eso, hoy en día, ya no es cierto: los países, y México entre ellos, se han convertido en más plurales, más activos y, sobre todo, más participativos: reclaman, no se dejan, no son pasivos.

MINIMIZAR O DESPLAZAR

Una de las actitudes, o comportamientos políticos, sobre todo de los gobernantes, es minimizar a los opositores o de plano desplazar a quienes considera que son enemigos. Y eso, es una de las principales acusaciones que desde un inicio recibió el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca: en el gobierno despidió, a muchos, solo porque eran priistas; y a otros, les quitó compensaciones y ahí los dejó, sin hacer nada, en lugar de aprovechar su experiencia y conocimientos.

En el caso de Victoria sufrió una invasión, hasta de otras entidades, que llegaron a ocupar cargos relevantes, como si Tamaulipas o el PAN Tamaulipas no tuviera elementos capaces; pero, además, aquí se vivió un desplazamiento increíble de proveedores… al grado que, al inicio del sexenio, estalló un conflicto en las guarderías estatales porque las frutas y verduras se echaban a perder… porque las traía desde Reynosa y no había condiciones para mantenerlas frescas.

AMADO O REPUDIADO

Toda persona que gobierna, en determinados momentos, requiere del apoyo del pueblo, de líderes sociales y empresariales, de todos pues. Solamente que, es cuando, se recuerda la sentencia de Maquiavelo a los gobernantes: no ofender al pueblo y al pueblo se le ofende de muchas maneras, no solo con impuestos, también no cumpliendo con las tareas básicas de infraestructura, digamos educativa, médica, hidráulica.. Faltando pues a resolver la problemática de la comunidad.

El Gobernador se ha creado un clima de no apoyo, de rechazo, lo observamos en la Capital con los eventos de atención y mantenimiento de los espacios al aire libre; con las jornadas de los sábados, donde empleados de las distintas secretarías acuden a los parques, a las placitas, a limpiar. Se publicitan y en las redes sociales les tunden: recordando que han tenido a Victoria cuatro años en el olvido… porque lo que hacen, es parte de su responsabilidad. ¡Nada que agradecer!

DEFENDER AL FEDERALISMO

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador, ha emprendido una lucha titánica en contra del Gobierno federal: reclamando una mayor participación, alegando que la entidad entrega mucho, mucho dinero a la Federación y le regresa muy poco. No está solo, en el sentido de que otras entidades federativas están en la misma dirección. Y, aquí, quiérase o no, es cuando uno se pregunta: ¿logrará estimular a la población tamaulipeca a que lo apoyen?

Creo que no, no lo va a lograr y, por otra parte, no van a lograr que la Federación les dé mayores recursos. Ya los diputados, en lo general, aprobaron el presupuesto para el 2021; y, está visto, que los gobernantes rebeldes no entienden que los diputados de MORENA, prácticamente todos, no razonan, porque no las escuchan, de gobernadores, empresarios y líderes sociales: solo atienden las peticiones del Ejecutivo y de nadie más. Y AMLO tiene carácter, firmeza, no dará su brazo a torcer.