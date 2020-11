Nada de que ‘ahí nos vemos’

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alfredo Guevara.-

Como era de esperarse, los puestos claves en el Ayuntamiento de Victoria tienen nuevo titular. La alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL tomó protesta a ÁNGEL GALVÁN para que se haga cargo de la Contraloría Municipal, en sustitución de NORA ROSALBA CEPEDA GUERRERO. También dejó la Secretaría de Finanzas JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ y en su lugar se nombró a ARTURO VELA PALACIOS. En el proceso de reestructuración PILAR designó con el respaldo del Cabildo a MARTHA ZERTUCHE VILLARREAL como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Victoria y a la vez, se nombró a FRANCISCO RAMOS CRESPO como director de limpieza pública y ALEJANDRO MARTÍNEZ ADUANA en la titularidad de la Unidad de Transparencia. Finalmente se fueron los que llegaron con XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. Sin embargo, lo anterior no debe dejar en el olvido todo aquello que hicieron en casi dos años como servidores públicos. Es decir, cada uno de ellos tiene su grado de responsabilidad en la serie de corruptelas que en su momento se cometieron y de las que tiene conocimiento la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, que de no ejercer alguna acción contra los ex funcionarios de Victoria, perdería credibilidad. Y es que, tan solo en el tema de las empresas Factureras, con pena y todo, el ex secretario de Finanzas JOSÉ ALFREDO PEÑA tiene vela en el entierro. Habría que escarbarle para que explique, entre otras cosas, los motivos por los que pagó facturas a empresas que finalmente se supo, no tienen personal ni oficinas de representación inscritas como el domicilio fiscal ante la Secretaría de Hacienda. A quien dejó la Contraloría del Municipio, habría que indagarle los motivos por los que no actuó y fue omisa, en actos que además de las empresas Factureras, también tienen que ver otros de nepotismo, e incluso, conflicto de intereses. Como Contralora, poco o nada hizo por velar en la aplicación correcta de los recursos públicos y su labor como servidora pública está en tela de duda. De la que dejó el área de limpieza pública, habría que preguntarle, ¿qué hizo con los camiones recolectores que le dejó el ex alcalde OSCAR ALMARAZ SMER? Y es que de los poco más de 20, solo traían en funcionamiento 13. Desde luego que cada uno de ellos podrá exponer que lo que se hizo, fue acatar instrucciones de mandos superiores. Sin embargo, aun así, tienen su grado de responsabilidad. Ni perdón ni olvido. Por el contrario, habría que iniciarse una investigación en contra de cada uno de ellos, a efecto de deslindarlos o bien, sancionarlos por lo que pudieran haber cometido en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. Aparte de esas dependencias, hay otras que como lo afirma el regidor del PRI HORACIO REYNA DE LA GARZA están de ociosas y por tanto, deberían desaparecer de la estructura.

LOS MANCHADOS

Finalmente diremos que ENRIQUE DIEZ PIÑEYRO VARGAS hizo del conocimiento al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, su intención de participar en los procesos de selección, para la elección de candidatos a la contienda electoral, programada para el domingo seis de junio del próximo año. Su intención es participar en el próximo proceso electoral 2020–2021 y ser tomado en cuenta para contender por la diputación local que comprende el distrito XIV, correspondiente a Victoria–Norte. ENRIQUE es una persona que por años ha militado en el Revolucionario Institucional y que por una u otra circunstancia no ha tenido la oportunidad de ser candidato, sobre todo, porque siempre se ha dedicado a cumplir con las encomiendas del Partido, antes, durante y después de cada elección. Incluso, cuando no ha habido proceso electoral de por medio, se ha dedicado al Partido. Por ello, ha tomado la decisión de ir en busca de una oportunidad, que al igual que otros cuadros distinguidos del PRI, también tiene derecho. En fin.

