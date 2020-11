Niños perderán el año escolar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

Aunque el ciclo escolar está en marcha y los niños “toman clases” todos los días, la verdad es que no está sirviendo de mucho.

El sistema de educación a distancia en México es un fracaso y hay que decirlo como es.

Los maestros, que son los menos culpables, hacen circo maroma y teatro para poder cumplir con el compromiso de educar a nuestros hijos, pero no tienen ni los conocimientos ni las herramientas para trabajar a distancia.

Insisto, los maestros son los menos culpables y por qué no decirlo, los que más se han esforzado hasta ahora.

Pero mientras los profesores han convertido en sets de grabación sus salas o comedores para dar las clases en línea, las autoridades siguen sin resolver sus carencias.

Hasta ahora han sido muy pocos los maestros a los que se les ha entregado una computadora para que puedan trabajar a distancia.

A eso súmele el grave problema de que más de la mitad de los estudiantes no cuentan con una computadora en casa para darle seguimiento a las clases en línea.

No lo va a creer pero me comentaba una educadora de un jardín de niños que desde que inició la pandemia no tiene contacto con al menos diez niños de su clase…

Los papás de plano se desentendieron o en algunos casos no tuvieron cómo resolver y decidieron ya no preocuparse.

Por eso digo que este año escolar está perdido, lo mismo para los estudiantes de nivel medio superior y superior, pues no es lo mismo estudiar a distancia que en las aulas.

Roguemos que la pandemia termine antes de que inicie el próximo año, si no imagínese el daño que recibirán nuestros hijos en materia educativa.

De por sí el sistema de educación pública es a veces deficiente, pues a distancia mucho más.

A eso agréguele que en la Secretaría de Educación salen con cada cosa en sus anuncios… En fin eso es otra historia.

EL PERSONAJE

El ex diputado Ricardo Rodríguez le dio una refrescada a sus cuentas de redes sociales, lo que generó algunos rumores sobre una posible candidatura en Morena.

No es la primera vez que se le menciona, aunque en esta ocasión él parece más interesado que la vez anterior.

Sin que sea el más popular de los aspirantes, Ricardo Rodríguez tiene por ahí un pequeño capital político en Victoria, con lo que podría trabajar en caso de ser candidato…

POSDATA

La alcaldesa Pilar Gómez presentó ayer a los nuevos funcionarios municipales que la acompañarán en la tarea de gobernar la Capital del Estado. Tendrá que adaptarse rápido a ellos, sobre todo porque al igual que los que se fueron no son enteramente suyos…