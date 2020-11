¿Llegarán al altar?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (Agencias)

La modelo Tania Ruiz Eichelmann, pareja del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó imágenes con un anillo que levantó sospechas de una posible boda.

«Que dure para siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and Ever!! My Love!», posteó Ruiz en una imagen que compartió en sus historias de Intagram donde se ve su mano portando un llamativo anillo.

No obstante, en otra historia de Instagram aclaró que no habrá boda con el ex mandatario: «Oigan, oigan, no me caso, ¡sólo estoy muy feliz! ¡Amo a mi novio!», escribió para acabar con las dudas de sus seguidores.

En las primeras imágenes se puede ver que la joya no la porta en el dedo anular izquierdo, además de tratarse de una pieza con varias piedras y no del acostumbrado solitario.

Según expertos, es un anillo doble realizado en oro rosa con dos diamantes, uno redondo de cuatro kilates y el otro en forma de gota de 2.5 kilates, en un estilo clásico, con un costo aproximado de 50 mil dólares (aproximadamente un millón de pesos).