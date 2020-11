Marlins contratan a Kim Ng como gerente general

Kim Ng tiene más de 30 años de experiencia trabajando en las Grandes Ligas con los White Sox de Chicago (1990-1996), New York Yankees (1998-2001) y Dodgers de Los Ángeles (2002-2011). También ha estado en los últimos nueve años laborando directamente con la MLB.

«Hablando de parte del dueño principal Bruce Sherman y de todo nuestro grupo, esperamos a Kim traer una gran cantidad de conocimiento y experiencia de campeonato a los Marlins de Miami. Su liderazgo en las operaciones de baseball van a jugar en un rol importante para mantener un nivel de éxito», comentó el CEO de los Marlins, Derek Jeter.

Los años de Kim con los Yankees de 1998-2001 fue la época de la dinastía con Derek Jeter en la que ganaron tres títulos de Serie Mundial.

Kim es la primera mujer en ser gerente general de un equipo de las cuatro ligas más importantes de Estados Unidos.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

— Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020