Reportan toma de rehenes en oficinas de Ubisoft en Canadá

Una gran movilización policial se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Ubisoft en Montreal, en Canadá, después de que reportarán una toma de rehenes.

La policía no ha dado detalles sobre los supuestos rehenes.

Varios videos fueron publicados en las redes sociales, donde se observa los operativos policiales en la zona de las oficinas de la famosa empresa de videojuegos.

En otro mensaje emitido por la policía, informaron que la movilización de las fuerzas del orden se debió a una llamada al 911, también se informó que no hay personas heridas.

Otros medios informan que varios empleados lograron escapar por el techo del edificio y que dentro, queda al menos una persona.

BREAKING – Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal , Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020