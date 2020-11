Abraham Ancer es segundo del Masters de Augusta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El estadounidense Dustin Johnson, número uno del golf mundial, tuvo una espectacular tercera ronda del Masters de Augusta para instalarse en primer puesto. El mexicano Abraham Ancer finalizó en segundo lugar del grupo.

Johnson firmó el sábado una tarjeta de 65 golpes, siete bajos pares, para ocupar la primera posición con un total 200 golpes (-16), igualando el mejor resultado de la historia del torneo tras 54 hoyos, que tenía Jordan Spieth desde 2015.

El norteamericano firmó el sábado el mejor arranque de ronda de su carrera en un torneo de Grand Slam, con cuatro bajos par en los primeros cuatro hoyos, y posteriormente logró birdies en el 7, 13 y 15 en el Augusta National, donde este año no se permite por primera vez la presencia de espectadores.

El golfista mexicano Abraham Ancer, situado en la segunda posición del Masters de Augusta, reconoció el sábado que necesitará una actuación «muy especial» en la última ronda para arrebatarle el triunfo al estadounidense Dustin Johnson.

Johnson lidera la clasificación con 200 golpes (-16), a cuatro de distancia de un grupo conformado por Ancer, el surcoreano Im Sung-jae – ambos debutantes – y el australiano Cameron Smith.

Ancer now 12 under par with a skillful birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/HLA1yjWhsF

— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020