Dan ultimátum a tránsitos acusados de corrupción

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis /El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Debido a que se niegan a ir a Ciudad Victoria para que se les hagan los exámenes de Control y Confianza y no dan explicación creíble a sus superiores de la situación de presunta corrupción de la que están acusados, los dos elementos de tránsito de Tampico tendrán ahora solo 10 días, para que presenten pruebas a su favor, de lo contrario dejarán la Secretaría de Tránsito y Vialidad.

Antonio Heredia Niño, regidor del Ayuntamiento de Tampico, dijo que los dos tránsitos inmiscuidos en este asunto no se han presentado a trabajar «y solo están a la espera de que concluya el plazo que se les dio para que digan que pasó, fueron invitados a ir a Ciudad Victoria para que presentarán exámenes de control y confianza y ellos se negaron porque me dijeron que había dados cargados, yo les dije que no, que lo único que queremos es que se sepa la verdad».

“Ya recibieron una notificación que consiste en informarles que deben de presentar sus argumentos y tienen 10 días para hacerlo, y está corriendo el plazo, en este momento estamos dentro de los 10 días para que ellos se acerquen y una vez que presenten sus pruebas y argumentos se reunirán los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia y tomará una decisión, pero se percibe que no hay interés”, expresó.

Debo mencionar que los exámenes son muy completos y costosos, añade, independientemente de los viáticos que les tienes que dar a la gente 2 o 3 mil pesos para que vaya a Victoria, y cada examen cuesta 20 mil pesos, es un gasto para el municipio, sin embargo, señaló que los agentes viales no han querido acudir a realizarse esas pruebas y no han dicho porque no quieren ir a realizar esta evaluación.

“Todos los integrantes de la Secretaría de Tránsito eventualmente volverán a ser sometidos a pruebas de Control y Confianza, absolutamente todos, no hemos procedido porque es costos, tan solo en campo son poco más de 50, entonces estamos hablando de un millón de pesos y eso es lo que nos frena a mandar a todo mundo a Ciudad Victoria a parte de los viáticos, pero el tema de los muchachos está dentro del término del plazo legal para que presenten pruebas”, indicó.