‘El baile de los 41’, la comunidad LGBT en el porfiriato

Esa fue la primera vez que los medios de comunicación mexicanos hablaron sobre homosexualidad.

«‘Aquí están los maricones, bien chulos y coquetones’, publicó de manera despectiva un medio impreso de aquella época», dijo David Pablos. «Todo lo que decía la prensa sobre ese hecho era a partir del prejuicio, del estigma y de la condena».

Las cosas no son del todo distintas 119 años después: desde hace unas semanas en varios estados de la República se discute el PIN parental, el cual daría autoridad a los padres para intervenir en los contenidos que sus hijos reciben en la escuela, sobre todo aquellos que tienen que ver con diversidad sexual.

«Y por temas así es muy pertinente esta película. A pesar de que hay avances, prevalece una serie de prejuicios contra la comunidad LGBT+, eso habla de lo importante que es contar esta historia hoy. No me deja de sorprender cómo no ha cambiado tanto la sociedad mexicana del porfiriato y la actual; no hay que ir lejos, en el mundo de la política la homosexualidad sigue siendo un tema vetado», agregó el cineasta.