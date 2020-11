¿Qué habría pasado si AMLO hubiera perdido?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

Es un hecho que extrañamos a aquel Andrés Manuel siempre crítico, oportuno, férreo, pero sobre todo, activo.

Cómo le hace falta a México un Andrés Manuel de entre el dos mil y 2018.

¿Se imaginan si hubiera perdido?

¿Qué habría pasado?

Y, principalmente, ¿cómo estaría actuando en este momento en torno a quien fuera el Presidente, ya sea Anaya, Meade o El Bronco?

Para empezar hubiera bloqueado, a través de sus seguidores las principales ciudades del país.

Hoy seguiría realizando una gira por todos los rincones de México encabezando el “Movimiento para la Restauración del Régimen” o el “Movimiento Pacífico de Rescate del Voto Popular” o alguna cosa así.

En esa gira estaría cuestionando cada una de las acciones del mandatario ganador.

Por ejemplo: habría sido el primer crítico del desabasto de gasolina que sufrió el país entre enero y febrero del 2019 en la lucha contra el “huachicoleo”.

También habría ido directamente a ver a las familias de los fallecidos por la explosión de un ducto en una comunidad de Hidalgo. Es más, los haría suyos.

Criticaría que el Presidente solo se la vive en Palacio Nacional sin hacer actividades y salir una vez a la semana a ver a los mexicanos.

Además, sería el más fuerte crítico de que el Presidente tenga a Los Pinos como un elefante blanco y escenario de las series de uno de los amigos del mandatario. Quizás de Televisa.

Se mostraría muy molesto y los atacaría en redes sociales todo el día por solo salir a hablar dos horas en las mañanas, hacer de ese evento una clara muestra de proselitismo personal sin darle derecho de réplica a sus adversarios, en este caso él. Y sin hacer otra cosa más.

Estaría jurando y perjurando que el avión presidencial ya se habría vendido.

Y sí, también hubiera manifestado su solidaridad contra los medios de comunicación que cuestione el mandatario nacional como Reforma o El Universal, lanzando con ello una campaña a favor de la Libertad de Expresión.

Desde luego que ya habría escrito un libro sobre el mal manejo de la economía, la caída del PIB y las pocas relaciones internacionales que tiene el actual Jefe del Estado de Mexicano.

Imagínense a López Obrador como opositor en estos momentos de la pandemia. Uy, no, sería el primero en contar cada una de las defunciones y los contagios.

Pediría mano dura contra el hermano de Meade, Anya o El Bronco por la recaudación de fondos para la campaña de estos y sería el primero en cuestionar la detención de ex funcionarios como estrategia mediática.

Imagínense qué habría dicho de que el Presidente fuera a La Casa Blanca en pleno proceso electoral gringo; o de que se la pasa comiendo garnachas o el gasto que hicieron en traer a un mandatario destituido o de la inseguridad galopante, o que una bancada le haya cantado Las Mañanitas en plena sesión.

Y así podríamos seguir y seguir enumerando cada acto que hace AMLO Presidente y cómo lo podría criticar AMLO opositor.

No sé, a veces me da la impresión que él no estaba preparado para ganar, sino para ser el eterno opositor. Y quizás solo de esa manera, tendría un lugar muy especial en la historia de México.

Como dicen por ahí: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”.

EN CINCO PALABRAS.- Pero el hubiera no existe.

PUNTO FINAL.- “Para ser popular hay que ser mediocre”: Oscar Wilde.

Twitter: @Mauri_Zapata