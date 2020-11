Abuelito anima a su esposa hospitalizada con serenata

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La pandemia por coronavirus que atraviesa el mundo es una situación muy complicada y conflictiva, por lo que es importante dar muestra de algunos bellos gestos de amor; como el de este abuelito italiano que le llevó una serenata a su esposa hospitalizada.

Momentos de incertidumbre como estos, hacen que la gente reflexione sobre la importancia de cuidar y procurar a sus seres queridos, incluso a la distancia, como lo hizo este hombre, quien le llevó a su esposa una sorpresa, aunque no la puede ver debido a las restricciones por la crisis sanitaria.

"Non potevo salutare mia moglie ricoverata e allora cappello degli alpini e fisarmonica in spalla, serenata sotto l’ospedale. Avevo gli spettatori migliori: malati, #medici e infermieri. Non sarei mai venuto via"

Stefano #Bozzini 81 anni a #CheGiornoÈ #Radio1Rai@chegiornoRadio1 pic.twitter.com/2xzrGGl7x0

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2020