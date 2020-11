Despegó el cohete Falcon 9 de la NASA y SpaceX 

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La NASA y SpaceX lanzaron desde el centro espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida, un cohete Falcon 9 con destino a la Estación Espacial Internacional.

Se trata de una histórica misión con una cápsula Dragon en cuyo interior viajan cuatro astronautas durante ocho horas y media para llegar a la EEI.

El cohete alcanzó una velocidad de 27 mil kilómetros por hora minutos después del despegue.

Resilience rises. 🚀

The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt

— NASA (@NASA) November 16, 2020