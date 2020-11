Nodal está enamorado, pero no le salen las canciones de amor

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cristian Nodal quiere que sus fans tengan claro que, aunque piensa que la cantante Belinda, su actual pareja, es la mujer su vida, eso no significa que se va a convertir en un compositor de canciones de amor.

“No me salen bien. Es como si Dios me puso en este mundo y me puso un chingo de tristeza para contar. Hasta cuando estoy contento me salen canciones de historias de desamor”, indicó.

Su problema es ser “demasiado autocrítico” y cuando ha intentado componer temas románticos, le parece que le “salen cursis”.

Aseguró que esto no será un problema para su carrera, pues tiene temas guardados, en el caso de que siga tan feliz y su musa del despecho se tome un descanso.

La identidad musical de Christian Nodal va mucho más allá de las canciones “rompe venas” y considera que su sello es “la innovación” dentro de la música mexicana.

“Amo la música y la música tiene que ser libre. No se puede quedar encasillada en un género o un género se puede quedar estático. Tengo unas fusiones de géneros que quedaron muy locas. Tengo una salsa y otras cosas que ni yo mismo sabría qué nombre ponerle. Espero que la gente lo disfrute mucho, porque lo hice pensando en ellos”, aseguró.

Con información de: lopezdoriga.com