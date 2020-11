Todo listo para la Misión SpaceX Crew-1, entérate como verla

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A partir de las 18:27 horas, tiempo de México, este 15 de noviembre se llevará a cabo el lanzamiento de la misión SpaceX Crew-1 a la Estación Espacial Internacional en un trabajo en conjunto de la NASA con Elon Musk.

Jim Bridenstine, de la NASA, a través de redes sociales informó que debido a las consecuencias climáticas el lanzamiento de la misión SpaceX Crew-1 fue retrasada para este 15 de noviembre, día en que se espera no haya problemas climatológicos que representen un obstáculo para el equipo.

🚀 We’re sending four astronauts to the @Space_Station on a U.S. rocket from U.S. soil at 7:27pm ET on Sunday, Nov. 15.

Here’s how you can watch our #LaunchAmerica coverage: https://t.co/PTHOoEbLO0 pic.twitter.com/V2MNT2aWCQ

— NASA (@NASA) November 14, 2020