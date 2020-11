Trump amenaza dejar sin vacunas a Nueva York, donde no votaron por él

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump nunca cambiará, parece que los dos meses que le quedan en la Casa Blanca seguirán siendo de confrontación y división, ahora con el estado de Nueva York como blanco de sus ataques.

Si bien es el estado de donde Trump es oriundo y sede de muchos de sus más importantes negocios, el mandatario afirmó que no mandará los primeros lotes de la futura vacuna contra la covid-19 a la Gran Manzana por las diferencias políticas que tiene con el gobernador demócrata, Andrew Cuomo.

«¡Amo Nueva York! Como saben, la administración Trump ha producido una gran y segura vacuna muy por delante de los tiempos planeados. Cualquier otra administración habría tardado cinco años. El problema es que el gobernador Cuomo dijo que tardaría en usar la vacuna, mientras otros estados la quieren ya», escribió Donald Trump en twitter.

«No podemos perder tiempo y solamente daremos la vacuna a los estados que la usarán inmediatamente, por eso el retraso a Nueva York. Muchas vidas por salvar, pero estaremos listos cuando ellos lo estén. Déjense de juegos políticos», añadió.

I LOVE NEW YORK! As everyone knows, the Trump Administration has produced a great and safe VACCINE far ahead of schedule. Another Administration would have taken five years. The problem is, @NYGovCuomo said that he will delay using it, and other states WANT IT NOW…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020