Exige regidor investigar a ex funcionarios municipales

Por Francisco Medina Guerrero.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Además de ser destituidos, los funcionarios que no llevaron a cabo una buena labor durante la gestión de Xicoténcatl González Uresti deben de ser sancionados en caso de ser detectadas irregularidades en el desempeño de sus funciones, exigió el regidor de Morena en Victoria, Fabián Cervantes Tovar.

«Sí claro se van a ir pero tienen que rendir el informe ante el nuevo Contralor y públicamente».

Cervantes Tovar mencionó que aún y cuando todos los ahora ex funcionarios del Ayuntamiento deben rendir cuentas, específicamente sobre el ahora ex Tesorero Alfredo Peña Rodríguez se manejaron algunas versiones sobre malos manejos financieros.

«Vamos a ver si hubo fallas en lo económico, de hecho así se propuso, nosotros no conocemos al que llega, pero al que se va sí hubo algunos señalamientos».

«Eso tiene que salir a flote, porque si se dijo es que debe haber un resultado», insistió.

Cervantes Tovar señaló que eso es lo que se necesita, ya que la Ciudad está estancada; «no ha desarrollado nada, está peor».

«Todos los que se van tienen que rendir cuentas», recalcó para concluir.