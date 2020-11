Árbitra tiene que abandonar la cancha tras balonazo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La árbitra central del partido Real Madrid vs Athletic de Bilbao de la liga femenil española, Sara Fernández, tuvo que salir del terreno de juego tras recibir un fuerte balonazo en el rostro.

El percance se dio casi al término del encuentro cuando la jugadora del Athletic, Naroa Uriarte, lanzó un potente disparo que impactó en la cara de la silbante, quien con el fuerte golpe cayó al césped, en el video se logra escuchar los gritos de dolor de Fernández; más tarde ingresaron las asistencias médicas para atenderla, aunque tuvo que salir de la cancha.

Tremendo pelotazo q recibe la colegiada Sara Fernández. pic.twitter.com/lDqLRvZGWC — FCBSeny (@FCBseny) November 15, 2020

Después del incidente la árbitra comenzó a recibir todo tipo de comentarios desde los que se quejaban de que Sara estaba exagerando hasta insultos machistas; algunos usuarios lamentaron las publicaciones.

En las redes un usuario señaló: “Aunque recibas ese balonazo no puedes perder la profesionalidad de tirarte al suelo y llorar como una niña, no me jodas, el otro día jugando al pádel recibí un cañonazo en los huevos, y me costó reincorporarme, sí, pero a los 10 segundos ya estaba de nuevo”.

Sois unos mierdas,creedme que las tías en el fútbol no somos tan lloronas como vosotros "machotes" — •°★°• Aranxa.g •°★°• (@argara69) November 15, 2020

Otro usuario comentó que está cobrando por un trabajo profesional… Es como si un enfermero te tiene que pinchar en el brazo y te pincha el ojo.. Yo he conocido tías que juegan al futbol y flipas, y profesional… Pero esto es una charlotada.

Uno más indicó que son cosas de futbol y no es ni la primera ni la última árbitro que le peguen por accidente sea hombre o mujer. Lo que es inaudito es el contenido de los comentarios que por haber caído y quejarse tanto, debería irse a la cocina. Todos los seres humanos sienten dolor.

Si hubiera estado fregando y planchando, no le habría pasado — El Escriba (@JoraGolkien) November 16, 2020

Es 47% culpa de ellos ya que está muy mal posicionada está prácticamente en medio de la jugada por eso los árbitros lleva. Cursos de posicion en la jugada — Nicolas (@Nicolas65430039) November 16, 2020

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: