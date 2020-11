Arremete Lupita Jones contra Sofía Aragón

Lupita Jones salió a defenderse de las declaraciones que hiciera en su contra Sofía Aragón, luego de que la actual reina de belleza revelara que sufrió de violencia simbólica por parte de la organización Mexicana Universal y la Miss Universo de 1991.

A través de un enlace en vivo en su cuenta de Instagram y con el apoyo de las actuales participantes del certamen de belleza.

«Cuando yo hablo le doy atención nacional a algo, siempre pasa… por muy famosas o por muy importante que se crean algunas reinas, perdón, no tienen el peso de la trayectoria que tiene Lupita Jones», inició su mensaje. «Yo sé de donde viene, yo sé quién es Sofía Aragón… a mi no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google… yo sé los traumas, las inseguridades con las que ella llegó, yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas e inseguridades».