Claman por justicia para Karen

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Arely López Galicia.-

H. Matamoros.- Durante la tarde de este miércoles a las afueras de las oficinas de la Policía Ministerial en Matamoros, la madre de Karen Berenice López Benavidez clamó una vez más por justicia para su hija, ante los nulos avances en las investigaciones de su asesinato.

Este miércoles 18 de noviembre, la joven, quien fue reportada como desaparecida en el mes de agosto y luego pareciera muerta en un canal, estaría cumpliendo 28 años de edad.

En el marco de este día, su familia, madre, padre y su hermano, acudieron hasta las afueras de la Policía Ministerial en dónde entre lágrimas y gritos de dolor, alzaron nuevamente la voz, exigiendo a las autoridades avances en el caso de Karen.

Aseguraron que han transcurrido 75 días desde la muerte de su hija, y hasta el momento sólo se quedaron en promesas la resolución del caso por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, quienes les han cerrado las puertas.

“Solo quiero justicia para mi hija, dónde está el asesino de mi hija, me traen a puras vueltas y no resuelven nada, sólo quiero que agarren a quién hizo esto, no le deseo a nadie este dolor, vengo todos los días esperando a que me atiendan y no me resuelven nada,”, dijo entre lágrimas su madre.

Señalaron que el principal sospechoso de las investigaciones es la ex pareja de la joven, quien se dio a la fuga, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado con su paradero para proseguir con el caso.

Por un lapso de una hora la familia de Karen y un grupo de mujeres de diferentes colectivos, continuaron lanzando consignas hacia las oficinas ministeriales.

Por último, la familia López Benavidez pidió además el apoyo de la ciudadanía para que este caso no quede impune y su hija no sea olvidada por las autoridades, como los casos de tantas y tantos desaparecidos qué hay en esta ciudad fronteriza.

Cabe mencionar que la joven Karen Berenice López tenía 27 años de edad cuando fue reportada como desaparecida el pasado 30 de agosto, y el 3 de septiembre encontraron su cuerpo con huellas de violencia en un canal de aguas negras ubicado en la colonia Las Fuentes de esta ciudad fronteriza.