Le niegan libertad condicional a Eleazar ‘N’

El actor Eleazar, tendrá que seguir en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, tras los intentos de la defensa de seguir su proceso en libertad, pero la autoridad le negó esta petición.

Durante el día círculo la información de que se buscaba para él libertad condicional o un arresto domiciliario, con la condición de que el actor se sometiera a terapia. Esto fue rechazado, así lo confirmó el abogado del actor, Edgar Becerra.

El actor continuará en el Reclusorio Norte al menos hasta el próximo 6 de enero.

«Eleazar ‘N’ no sale el día de hoy, Tefi Valenzuela se soltó a llorar, no dejó de llorar en todo momento», se reveló en exclusiva en un programa de tv.

Una televisora informó que existen videos tras la agresión a Valenzuela en los que no aparece con las heridas presentadas, y ella, por su parte, aclaró el que no se malentendiera que haya otorgado un perdón, porque legalmente no lo hizo y no lo hará.

Con información de: mty.telediario.mx