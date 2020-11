Compra consola de videojuegos y recibe una caja de ladrillos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un usuario con el nombre de katron69, el cual publicó hoy que hizo una compra de la nueva Play Station 5, pero al momento de recibir el paquete se encontró lamentablemente con una caja rota y dentro del contenido de esa caja todo lo contrario a una PS5 ya que recibió un par de ladrillos.

La publicación llegó a alcanzar más de 2,5 mil retweets y mil publicaciones citadas, lo que provocó que las redes se volvieran locas, y se demostró la molestia que presentó este usuario.

Game, la encargada de venderle y entregar la PS5 a este usuario desde España, se puso atenta y mencionó que “no se va a quedar sin PS5”.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos… La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju

— Katron (@katron69) November 20, 2020