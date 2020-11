Confirman que fue un meteorito lo que iluminó el cielo tamaulipeco

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Servicio Meteorológico en Brownsville, Texas, confirmó que la luz que iluminó el cielo de las ciudades de Matamoros y Río Bravo, la noche de este jueves, fue un meteorito.

Muchos usuarios compartieron videos del avistamiento a través de redes sociales, sin embargo nadie reportó que haya caído algún objeto en un lugar específico.

Según medios locales el meteorito forma parte de una lluvia denominada Leonid.

Ya en octubre se reportó la caída de un supuesto meteorito en Tamaulipas.

Here’s a video of tonight’s meteor streaking across Brownsville from one of our meteorologists… #meteor #fireball #leonidmeteorshower #rgvwx #txwx pic.twitter.com/SbVSDbIQlf

— NWS Brownsville (@NWSBrownsville) November 20, 2020