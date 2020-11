Investigan a Trump y sus empresas por posible fraude fiscal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En el estado de Nueva York en Estados Unidos, dos investigaciones judiciales, una penal y otra civil, han sido abiertas por posible fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su familia.

Las investigaciones son requeridas por haber conseguido deducciones inapropiadas, indicó este jueves en exclusiva el diario The New York Times.

Cyrus R. Vance, juez estatal del distrito de Manhattan, realiza investigaciones para un posible caso penal, mientras que la fiscal general del estado, Letitia James, hace las pesquisas en un caso civil. Ambas investigaciones transcurren de manera separada.

The New York Times afirma que el origen de las pesquisas son gastos en consultoría por valor de más de 740 mil dólares que Trump habría desgravado a través de sus negocios y que habrían ido a parar a una empresa a nombre de su hija y asesora presidencial, Ivanka Trump

Se ha solicitado la documentación al conglomerado empresarial de la familia Trump, la Trump Organization, al respecto de estos gastos.

Esta investigación se sumaría a una lista de problemas judiciales que deberá enfrentar el mandatario una vez abandone la Casa Blanca en enero.

This is harassment pure and simple. This ‘inquiry’ by NYC democrats is 100% motivated by politics, publicity and rage. They know very well that there’s nothing here and that there was no tax benefit whatsoever. These politicians are simply ruthless.https://t.co/4dQoDzQlRX

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 20, 2020