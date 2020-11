La dieta de Pilar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

DIETA.- Si bien el proceso no ha sido el más ágil, finalmente la alcaldesa de Victoria decidió poner a dieta a la nómina municipal. Es decir, adelgazó la administración al eliminar ocho áreas que estaban de más. La mayoría de ellas creadas por su antecesor, el todavía impune y funcionario estatal Xico González. De hecho se despidió a 60 personas, que según dicen los que saben, el 60 por ciento eran “fantasmas” o sea, nadie los conocía. Bueno sí… los “conocían” Xico, su familia y el extesorero.

TRIGO.- Otra vez la burra al trigo, dice el refrán popular. Y es que nuevamente afines al gobierno estatal siguen con el tema del presupuesto que redujo la federación a Tamaulipas. Ya explicaron que ese recorte es a diversas áreas, no precisamente a la inversión federalizada. Sin embargo, no sueltan el tema que, quizás, les cayó como anillo al dedo porque será la bandera de campaña del año que entra.

CUBREBOCAS.- Sigue sin avanzar la propuesta de sancionar a quien no use el cubrebocas en Tamaulipas, sin embargo, el análisis se basa en no crear un impuesto nuevo impopular que les pueda generar un costo electoral el año que entra. Aquí el asunto no son unas elecciones, sino la salud de miles de tamaulipecos a causa de la irresponsabilidad de algunos necios. Me parece que deberían dejar de lado el argumento proselitista. Y si la gente no quiere esa multa, pues sencillo: que use el cubrebocas y listo, se evitan la sanción.

BRINCO.- Tan solo ayer se registraron 210 casos nuevos de contagios por covid-19. Aumentó en un 90 por ciento con respecto al día anterior, y la cifra o el promedio podría seguir hacia arriba por la irresponsabilidad de algunos que siguen sin hacer caso de las medidas preventivas, que siguen sin creer en el virus y hacen sus reuniones sin la más mínima prevención, que siguen saliendo a la calle como si fuera el 2019 o el 2018. Por eso es que se deben endurecer las medidas y, por qué no, regresar nuevamente al confinamiento obligatorio, eso ayudaría mucho.

ALIANZA.- En varios estados del país ya los partidos políticos de oposición unieron fuerzas para derrotar a Morena en las elecciones del año entrante. Esa es la meta, es decir, impedir, sobre todo, que retengan la mayoría en la Cámara de Diputados y que la tengan en los Congresos locales. En Tamaulipas, el panismo sigue analizando si se une con el PRI, el PRD y MC. Los dos primeros dijeron ya que sí, mientras que los anaranjados continúan pensándolo. En tanto que los blanquiazules ya no saben para donde apuntar, porque la semana pasada se había “tirado” línea desde Palacio de Gobierno para darle el sí a esa alianza, y hace unos días el “dirigente” estatal Luis René Cantú Galván dijo que no, lo que hace suponer que no ha recibido la instrucción o no la entendió.

NO.- Esa negativa, deja pensando a muchos militantes, ya que saben que por el momento la fuerza de Morena es grande y solo unidos pueden derrotarlos, de lo contrario, se dividirá el voto cautivo, y eso es a lo que precisamente le apuesta la “4T”. En fin.

EN CINCO PALABRAS.- Primero las obras del capricho.

PUNTO FINAL.- “Los mexicanos idealizan a los candidatos perdedores… hasta que ganan y decepcionan”.

Twitter: @Mauri_Zapata