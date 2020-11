Reportan posible tiroteo en un centro comercial de Wisconsin

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre ha disparado este viernes a varias personas en el centro comercial Mayfair Mall y el tiroteo todavía está activo en Wauwatosa (Wisconsin, EE.UU.), reporta la CBS.

La Policía está respondiendo a los hechos. En videos grabados en el lugar se aprecia una fuerte presencia de agentes en el área.

La policía afirmó por el momento que no podía proporcionar más detalles sobre tiroteo reportado. Varias personas han recibido disparos, de acuerdo con los primeros reportes, pero los detalles no se conocieron de inmediato.

Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR

— Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020