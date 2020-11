Tamaulipas está en crisis económica

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda.-

La crisis económica que se vive en Tamaulipas obliga a demandar acciones concretas del gobierno en sus tres niveles; federal, estatal y municipal.

Sin embargo hasta ahora lo que hemos visto es una batalla política que al final de la historia no resolverá nada.

Mientras tanto, los que vivimos en el mundo real vemos y sentimos la crisis en carne propia, cada uno en su nivel de compromisos.

Los empresarios han visto frenados sus ingresos debido a los efectos de la pandemia.

Pero lejos de recibir incentivos para que puedan seguir desarrollando sus actividades, el Gobierno, en sus tres modalidades, solo está buscando la forma de encajarles el colmillo.

Mientras en Estados Unidos, Europa y Asia, el gobierno fue al rescate del sector empresarial, en México arreció el terrorismo fiscal y la persecución de diferentes dependencias contra las empresas.

El otro día, una micro empresaria que se dedica a la venta de comida, paga sus impuestos y sus servicios, me decía que le llegó una orden de corte por parte de la CFE porque se había retrasado cinco días en el pago del recibo ya vencido; no lo había pagado porque el negocio apenas le daba para resurtir.

Hechos insensibles como ese, o la aplicación de multas de Coepris, solo perjudican más al sector económico.

Los trabajadores viven con la incertidumbre en sus empleos ante la serie de recortes que vienen haciendo las empresas para poder sobrevivir.

Conozco gente que fue despedida de su trabajo y ahora son, literalmente, vendedores ambulantes, con puestos de ropa, comida, chácharas y todo lo que se pueda comercializar.

Los más pobres siguen esperando que les lleguen los recursos que les prometieron, pero como ya casi se terminó el dinero de la Federación no los han incluido.

El problema es que el hambre no perdona, hay que comer y llevar de comer a la familia y ahí comienza otro riesgo ¿qué no haría usted por salvar del hambre a su familia?.

El panorama que nos pintan las autoridades para el mes de diciembre y para el próximo año es muy desalentador.

La otra vez, me comentó una señora en la fila de la Comapa: “si no nos mata el covid nos van a matar de hambre”; que pesimista, pensé yo pero no se lo dije.

Hoy recuerdo sus palabras y pienso en la forma en que los gobiernos nos están dejando solos frente a la crisis económica.

La presidenta Pilar Gómez anunció ayer la reducción en el número de direcciones municipales y la eliminación de un buen de jefaturas de información…

La medida se veía venir porque Xico, que por cierto sigue IMPUNE, saturó de gente innecesaria la Presidencia Municipal.

Quizá lo más duro de esta decisión de la Presidenta Municipal fue despedir a 60 trabajadores de confianza (administrativos).

